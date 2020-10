Nädala kaja: kompromiss

See kõlas umbes nii. Jüri lööb ühe järjekordse skandaali puhkedes valitsuskoalitsiooni koosolekul rusika lauale ja ütleb: “Aitab! Nüüd on kaks varianti: kas Mart lahkub ministritoolilt või senine koalitsioon muutub.” Järgmisel hommikul tuleb Jüri rõõmsa näoga uuesti ajakirjanike ette ja teatab: “Olukord on kontrolli all – me saavutasime kompromissi! Koalitsioon jääb püsima ja Mart ei lähe samuti mitte kuskile.”