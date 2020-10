Púr Múdd tutvustab Rakveret maailmale

Sellele, miks Púr Múdd otsustas tulla just Lääne-Viru maakonnakeskusesse muusikavideot väntama, on tegelikult täiesti loogiline põhjendus: mõlemale mehele avaldab muljet värske välimuse saanud Rakvere vanalinn koos ajaloolise Pika tänava ja kirikuga. Lisaks on bändiliikmetel Rakverega oluline isiklik suhe: nende küljeluud on pärit siitsamast.