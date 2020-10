“Ehkki Ülle Kaljuste ja Maria Klenskaja on head sõbrannad, oli Kaljuste kutsumine Sofja Ivanovna rolli minu valik. Ta on Ülle Lichtfeldtiga natuke sarnane ja neil on mõlemal madal hääl,” sõnas lavastaja. “Kindlasti tuleb see hoopis teistsugune roll. Oleme mõned proovid ära teinud ja on täitsa põnev.”