Tarvas otsib valemit, kuidas püssirohi lõpuks kuivaks saada

Kolmeteistkümne ühisliigas osaleva meeskonna konkurentsis on ainsad tiimid, kes pole sellel hooajal veel võidu maitset tundnud, Tarvas ja Läti Ülikool. Pärnu Sadam kuulub täisedu, nelja võiduga liidrite hulka. Tabeli teravaimas tipus on Riia VEF, kes on võitnud kõik viis peetud kohtumist.