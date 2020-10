Osaluskohvikus kõneldakse nii valimistest kui ka kliimamuutustest

Osaluskohvikud on üks osa "Noorelt noorele - osalusest lähemalt" projektist. Need on kohtumiskohaks noortele ning noortemeelsetele, ametnikele ja otsustajatele, ühise eesmärgiga leida aktuaalsetele probleemkohtadele lahendusi. 15. jaanuaril 2021 toimub üle-eestiliselt 16 kaasamisüritust, kus analüüsitakse Osaluskohvikutes välja toodud konkreetseid soovitusi.