Tõrmas laiuvad kuldkollased õitsvad põllud, olgugi et on oktoobri lõpp ja loodus sätib ennast talveunne. Ekslikult arvatakse, et soojade ilmade tõttu on raps segadusse läinud ning õide puhkenud, tegelikult on tegemist põllul umbrohuna leviva põldsinepiga. FOTO: Marianne Loorents