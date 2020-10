Sünoptik Jüri Kameniku sõnul tuleb kliimamuutustega kohaneda

Selles, et kliima ka Eestis soojemaks on läinud, vahest enam kellelgi kahtlust ei ole. Arvud räägivad arvude keelt: lumevabad päevad talvel on kasvutrendis, keskmine temperatuur on 30 aasta tagusega võrreldes igal kalendrikuul, välja arvatud juunis, tõusnud.