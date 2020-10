Kunda oma püssirohutünn

Rühm riskiinvestoreid ja entusiaste on pea kaks aastat ringi käinud mõttega panna Eestis püsti Euroopa esimene väike tuumajaam, niinimetatud moodulreaktor. Tellitud on hulk taustauuringuid ja suheldud välisfirmadega, kes moodulreaktoreid arendavad. Omapärane on see, et kuigi Fermi Energia käib ja kiidab plaanitava tuumajaama tehnoloogiat ja ohutust, on tegu ennustuste või unistustega, sest ükski koostööpartneritest pole tegelikus elus sellist jaama valmis ehitada suutnud. Arvutimudelid ongi ohutud, sest seal liiguvad bitid ja baidid, mitte radioaktiivsed uraani ja plutooniumi aatomid.