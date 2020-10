ERR-i nõukogu liikmeks võib saada Anti Poolamets

“Rahvusringhäälingul on oluline roll eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisel. Ringhäälinguseaduse kohaselt tuleb hoolikalt jälgida poliitilise tasakaalustatuse nõuet. Muu hulgas rõhutab seadus ka seda, et rahvusringhäälingu eesmärk on väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit,” rääkis Poolamets. “Kindlasti on minu jaoks olulised teemad ka inglise keele ja kommertslikkuse pealetung telekanalites. ETV ei pea erakanalitega vaatajate pärast võidu jooksma,” ütles ta.