"Plats!" jutustab väärikast kahanemisest

Koolinoored vanuses 15–19 on oodatud kell 14.50 Margeri Majja arhitektuurikooli avaliku ruumi teemalisse töötuppa "Uuri ruumi!". Seal on kavas avaliku ruumi "missioonid", mille käigus tehakse eksperimente ja kaardistatakse Pikk tänav (ruumi kvaliteedid, kasutusviisid, sotsiaalsed kohad, keha ja ruumi suhted jms), lõpus toimub kiire kokkuvõttev arutelu. Juhendaja on arhitekt Katrin Koov. Algselt selle aasta kevadel toimuma pidanud Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eestit esindav näitus jõuab rahvusvahelise publikuni kevadel 2021. Kodupublikule Eestis avatakse näitus kohandatud kujul ja selle autorid on Jiri Tintera, Kalle Vellevoog, Garri Raagmaa, Martin Pedanik ja Paulina Pähn.