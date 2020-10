Tarva jalgpallureid ootab ees veel üks ring

Rakvere JK Tarvas, kellel on sel hooajal käsil ajaloo üks kurvemaid seeriaid, saab viimases, neljandas ringis võtta mõõtu turniiritabelis täpselt enda ees kohtadel seitsmendast üheksandani paiknevate meeskondadega. Sisuliselt need mängud viimasel positsioonil paiknevate rakverlaste jaoks midagi ei muuda, sest vahe näiteks kaheksanda ja üheksanda kohaga on 21-punktiline.