Kultuur poeb uude kuube

Politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa rääkis, et mitu aastat on proovitud enda eelarvest maja korda tegemiseks raha leida, kuid tulutult. “Natuke häbi on juba, et hoone on nii käest lastud, aga lõpuks rahuldas kultuuriministeerium meie taotluse,” sõnas ta. Nüüd tehakse Rakvere ühe vanema maja fassaad ilusaks, lapitakse hoone lekkiv katus ja parandatakse katusetalad, mis on veest kahjustada saanud. Pakkumismenetluse venimise tõttu on tööde algus jäänud paraku hilja peale.