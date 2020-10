Juhtkiri: võõras ei tohi tõrjuda oma

Täna on neljapäev. Meie esivanemad pidasid hingedeaega piirkonnast olenevalt paar nädalat kuni kuu, aga just neljapäevaõhtud olid need, mil hingesid koju oodati. Kalendri järgi ongi hingedepäev juba esmaspäeval, nii et täna võib küll valmistuda lähedaste hingede saabumiseks.