Ühispöördumine: Vabaduse kirik – Pauluse kirik – Kalevi hall – Arvo Pärdi muusikamaja

Selleks et rääkida kultuuriobjektidest, tuleb minna ajas enam kui 20 aastat tagasi, kui riigikogu otsustas, et riiklikult tähtsate kultuuriehitistena peavad kerkima Eesti muusika- ja teatriakadeemia, Kumu ja eesti rahva muuseum. Tänaseks on need objektid valmis ja üks peatükk läbi.