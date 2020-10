Kelme on jätkunud igasse aega. 90 aasta eest Virumaal

Virumaa Teataja 1930. aasta 28. oktoobri numbris leidub lugu sellest, et mõned päevad varem oli Undla vallas talust tallu liikunud üks noor naisterahvas. “Tallu ilmus ta lahke näoga ja püüdis eestkätt juttu teha teenijate ja lastega. Neilt päris ta, mis vanemad teevad ja kas neil endil olla sooje riideid ja raha talveriiete muretsemiseks,” kirjutas ajaleht. Kui vastus oli eitav, palus naine luba tuppa pääsemiseks, et pererahvaga juttu teha. Et naine esines usaldusväärselt ja oli korralikult riietatud, tuldi talle ka lahkesti vastu.