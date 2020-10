Tubli praktikant teab professionaaliks kasvamise saladust

Kevad 2020. Kevin Deket on oma tööelu alguses, koolis õpitud teooria tuleb särama panna praktikas. Selle seab ta oma ülesandeks. Ta on valmis sajaga panustama. Aga koroonaviirus on hakanud juba vaikselt maailma enesetunnet nõrgestama. Niimoodi, et Sloveenias praktikal olev Rakvere ametikooli õpilane saabub Eestisse tagasi. Ta maandub Primend OÜ-s, oma venna tööandja juures.