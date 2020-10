Valitsus lühendas piiriületusejärgse ja lähikontaktsele kehtiva isolatsiooni aega

Endiselt jääb kehtima võimalus asendada liikumisvabaduse piirang kahe testiga, millest üks tehakse vahetult pärast Eestisse tulemist ja teine mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese negatiivse tulemuse saamist. Kui mõlema testi tulemus on negatiivne, saab inimene jätkata tavapärast elu 10-päevase isolatsiooniperioodi lõppu ära ootamata. Kehtima jäävad erisused Lätist, Leedust ja Soomest Eestisse reisimisel.

Samuti lüheneb karantiini kestus koroonaviirusega nakatunu lähikontaktsele, juhul kui ta teeb mitte varem kui 10. päeval koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne või kui arst on tunnistanud ta nakkusohutuks. 10-päevase tähtaja kulgemine algab viimasest lähikontaktist, mille teeb kindlaks terviseamet.

Muudatustega täpsustatakse ka senist regulatsiooni ja nähakse teatud tingimustel ette erand, mille kohaselt on edasilükkamatutel juhtudel võimalik vältimatut tööülesannet täita lähikontaktsel, kelleta ei oleks riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ülesande täitmine võimalik või see oleks väga häiritud. Samuti nähakse ette erisus inimesele, kes on elutähtsa teenuse tagaja.