Tuhandeid tonne vanarehve rändab Soome

Samuti on 1100 tonni rehvipuru paigaldatud Torma uue prügila drenaažikihti. “Rehvide likvideerimine on osutunud keerukamaks protsessiks, kui esialgu arvasime, kuid on näha, et töövõtja pingutab,” rääkis keskkonnainvesteeringute keskuse Raadi projektijuht Tõnn Tuvikene.