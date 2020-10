Tapa valla ettevõtlusspetsialisti Marko Teiva sõnul oli vähene huvi ka prognoositav, kuna kaks asulat hingavad juba praegu samas rütmis. “Avalikud arutelud on lihtsalt üks seaduslik osa asulate liitmisprotsessist ning inimestele peab andma võimaluse vastulause esitamiseks,” rääkis Teiva.

Küll aga on suuremat huvi oodata Tamsalus toimuva samateemalisele arutelu vastu. “Hääletus on toimunud, Sääse ja Tamsalu liitmise poolt on 61 ning vastu kolm, enamasti nähakse neid kahte juba niigi sama asulana,” jätkas Teiva.