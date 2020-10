Nädala kaja: ühe neljakümnese kiri

Oli 28. oktoober 1980. 40 aastat tagasi kirjutavad sõna-sõnalt niimoodi 40 meest-naist, kes annavad allkirja 40 kirjale. Neil on mure kodumaa pärast. Kartmatu vaimuteravik teab, et ükskord prahvatab vimm, mis kogunend salaja. Nagu ütleb luuletaja ja mõtleb kirjutaja.

Legendaarse kirja mustandi autor kirjanik Jaan Kaplinski on sõnanud, et ta soovis olla nagu Hiina konfutsiaan, kes kirjutab keisrile kirja, kui näeb, et riigis on midagi viltu.