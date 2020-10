Kolumn: piinlik on

Küllap tulevad lugejale tuttavad ette ühe tuntud filmi lõpukaadrid, kus peategelast Martin Rolli kehastav Jüri Järvet lausub: “Piinlik on” ja keerab pea ära. Jah, filmi pealkiri on “Viini postmark”. See räägib pisut koomilises võtmes peategelase eneseleidmisest ja eneseksjäämisest maailmas, kus justkui midagi väga valesti ei olegi, aga sellegipoolest põhjustab ausus kokkupõrkeid väiksema kaliibriga valskuse, võimumängu ja korruptsiooniga. See film on aususest, inimlikkusest, aga ka alandlikkusest.