Maksumaksja raha on tänavu kulutatud tavatult palju

Mida nad meie, see tähendab avaliku rahaga seal linnavalitsustes ja vallamajades teevad? No maksavad endale palka, ja kui üle jääb, siis poetavad näpuotsaga mõnele laulukoorile või spordiklubile toetust, võtab mõni pahas tujus kodanik räusata. Omavalitsuste elu ja toimetulekut ilmestab tegelikult kõige paremini investeerimis­võimekus ja selles valdkonnas on aasta 2020 olnud uskumatult positiivne. Täitsa võimalik, et Lääne-Virumaal pole avalikku raha kunagi varem nii palju investeeritud kui tänavu.