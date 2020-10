Maffia kõrval tegutsevad ilmselt asjaarmastajaist rahavõltsijad

Kui sulami värvus ühtib ehtsa mündi värvusega, siis palja silmaga on võltsingut võimatu avastada. FOTO: Peeter Langovits, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, MontaaŽ

Kõlab uskumatult, aga esmaspäeval alustas politsei kriminaalmenetlust selle kohta, et Rakveres oli pangale antud üle valeraha tunnustega kaheeurone münt. Uskumatu seepärast, et majandusliku kasu eesmärgil võltsitakse tavaliselt 20- ja 50-euroseid rahatähti, mündid on nendega võrreldes sõna otseses mõttes peenraha.