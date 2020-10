Pärimusmuusikute sünnipäevakontsert kõlab koos muinasjutuga

Virumaa Noorteorkestri Pärimusmuusikud on koos mänginud 20 aastat, tõsi, selle ajaga on väga paljud mängijad vahetunud: ühed on koolid lõpetanud, edasi õppima läinud ning teised noored asemele astunud. Orkestris on kaasa löönud tuntud rahvamuusikud Maarja Nuut, Taavet Niller ja Villu Talsi, selle esimene juhendaja Jaanus Põlder on tõusnud rahvamuusika valdkonna üldjuhiks suurtel pidudel.