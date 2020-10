Kungla on tegutsenud Rakveres juba üle 40 aasta. Selle aja jooksul on esinetud nii kodupublikule Rakveres kui ka paljudes paikades üle Eesti. Kontserdireisid on viinud Kungla Soome, Rootsi, Norrasse, Saksamaale, Lätti, Leetu ja Itaaliasse.