Väike-Maarjas elustati mälestus metsavendadest

"Üks sõjapealik pöördus Lutheri poole ning küsis, kas ka sõjamehed võiksid õndsaks saada. Vägivalla, võitluse, rüüstamise ja surma keskel tekkis nii mõnelgi võitlejal küsimus, kuidas selle kõige keskel olla õnnis, tänapäeva keeles õnnelik – kas see on võimalik?" rääkis Toompuu ning tõdes, et sama küsimuse ees olid ka need Eesti mehed, kes metsas omal ajal vabadusvõitlust jätkasid.