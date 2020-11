Aasta ettevõtliku õpetaja tiitli nominentide seas on Evelin Teiva ja Mairi Luik

Ministeeriumi ettevõtlusõppe programmi juht Kristi Ploom rõõmustas, et üha rohkem kandidaate esitavad ka õpilased ja lapsevanemad. “See näitab, et ettevõtlusõpe on väga hästi vastu võetud ning selle eestvedajad ja kaasalööjad nii koolis kui väljaspool on tõelised tulesädemed, mis ei jää märkamata ka teistele," ütles Ploom. Positiivse trendina tõi Ploom välja ka koostöö koolipere ja ettevõtjate, lapsevanemate, kohaliku omavalitsuse vahel. “Mitmekesine õpe ja turvaline katsetamisruum julgustavad noori oma ideid ellu viima ja enesekindlamana töömaailma astuma," ütles Kristi Ploom.

Aasta parimaid ettevõtlusõppe edendajaid tunnustatakse viies kategoorias: aasta ettevõtlik õpetaja ja õppur, ettevõtlusõppe mentor ja ettevõtlusõppe edendaja ning Edu ja Tegu programmi aasta tegija.

Aasta ettevõtlik õpetaja tiitli nominent Mairi Luik on Porkuni Kooli kodunduse õpetaja. Ta muudab toiduga tegelemise nii mänguliseks kui eluliseks, pidades õpilaskohvikut koos erivajadusega lastega. Kohvikutöö algab esmaspäeviti menüü koostamise ja toiduainete nimekirjaga. Toorained hangitakse hulgilaost või kooli aiast, kooliraadio kaudu avalikustatakse menüü, teisipäeval-kolmapäeval täidetakse tellimusi ning avatakse õpilaskohvik. Toitu on võimalik tellida ka kabinetti ning seda teevad lapsed rõõmuga, tuues kaasa arve, mis tuleb tasuda kas teenindaja kätte või käia kohviku kassapidaja juures maksmas. Tähelepanuta ei jäeta ka kasutatud nõusid, viisakat käitumist, hügieeninõudeid, tagasisidet klientidelt. "Mairi näeb kõigi laste potentsiaali ja annab neile võimaluse tundma õppida oma võimetele vastavalt ettevõtluse ja ettevõtlikkusega seotud maailma. Mairi kodunduse tundides arendatakse erivajadustega õppurite ettevõtlusalaseid teadmisi neile sobival moel, integreeritud on erinevad õppeained," seisab iseloomustuses.

Kadrina Keskkooli eesti keele ja klassiõpetaja.Evelin Teiva on muutunud õpikäsitlusega aktiivne ja ettevõtlik õpetaja, kes oma läbimõeldud ja järjepideva tegevusega toetab õpilaste loovust, innovaatilisust ja ettevõtlikkust. "Õpetaja Evelin on hea näide sellest, et ettevõtlikkust saab õpilastes kujundada juba esimeses kooliastmes," kirjeldatakse teda iseloomustuses. Evelin Teiva on koos õpilastega aktiivselt ja edukalt osalenud mitmetes projektides, peab klassiblogi, kasutab õuesõppe ja uurimusliku õppe meetodeid, teeb veebilehte õppimise ja liikumisharjumuste toetamiseks, on korraldanud näituseid kooliperele, osaleb aktiivselt kooli arendustegevuses ja Kadrina Hariduskogu ekspertrühma töös.