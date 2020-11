Lääne-Virumaa uus haigusjuht on seotud nakatumisega töökohal.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul on viimasel ajal tõusnud positiivsete testide osakaal: kui koguarvestuses on positiivseid tulemusi alla kahe protsendi, siis möödunud ööpäeva vaates oli vastav näitaja kolm ja pool korda suurem. Lanno sõnul on murettekitav Harjumaa olukord, mille haigusjuhtude osakaal oli möödunud ööpäeval ligi 60 protsenti. "Kuna nakatumiste arv on kasvanud, tuleb väga tõsiselt järgida terviseameti antud juhiseid ning hoida distantsi nii tööl kui avalikus ruumis viibides," ütles Lanno.