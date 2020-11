Rakvere tarva kaelas lehvib valge sall - kultuurifestival on alanud

​Kaheksa päeva jooksul on Rakveres võimalik osa saada väga rikkalikust kultuuriprogrammist. Juba on mudilased koos vanematega jõudnud nautida Rahvusooper Estonia "Kontsert kõige pisematele: Loomad ja loodus", kell 14 algab Virumaa Noorteorkestri Pärimusmuusikute sünnipäevakontsert rahvamajas ning õhtul kell 17 on linnavalitsuse valge saal Rakvere Linnaorkestri ja Sofia Rubina päralt, kaasa teevad ka Kelly Vask ning noortebänd Kuuvarjutus.