Näitust Plats! saab uudistada Rakveres Pikk tn 22 platsil

Katrin Koov Eesti Arhitektide Liidust nentis, et need väljakud ja tänavad, mis on programmi raames korda tehtud, räägivad sellest, et me oleme jõudnud järgmisele tasandile oma arengus ja kultuuris. "Me teeme midagi, mis ei anna otseselt rahas muudetavat tulu, vaid me loome head elukeskkonda ja see näitab, et me hoolime üksteisest, et linna inimestest hoolitakse, et nende koduväljakuid ja tänavaid tehakse korda. Sellega parandatakse elukeskkonda, mis on nii oluline selleks, et tunda end siin hästi ja koduselt ja mitte otsida võimalusi kuhugi mujale põgeneda, kus tundub parem, sest need väärtused on siin kõik olemas," rääkis Koov.