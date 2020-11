Rakvere kultuurifestivali avakontsert tõi kokku kõige noorema publiku

Piduriidesse sätitud väikelapsed kuulasid hoolega, kuidas kõlavad kokku tšello, viiul, vioola ja mandoliin. See, et vahepeal mõni neist mõne sõna vahele poetas või jooksutiiru tegi, oligi ette nähtud – rahvusooper Estonia kõige pisematele mõeldud kontsert just selline ongi. Helge, lõbus ja huvitav.