Vaade: konnatiigipoliitika

Mulle ausalt öeldes ei meenu, et omavalitsus oleks tulu tootev ettevõte, kes jagab laiali majandustegevusest saadud lisaväärtust. Omavalitsus on ikka organisatsioon, kes eksisteerib ainult tänu rahvalt korjatud rahale ja kelle ülesanne on talitada nii, et kõigil oleks hea elada, et nõrgemad saaksid abi ja tähelepanuta ei jääks ükski eluvaldkond.