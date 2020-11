Repliik: üks hästi elav orav

Kui tavaliselt pistavad metsaelukad kahejalgset lärmakat koletist nähes kiiresti puu otsa putku, siis see jässakas tegelane istus mu lähedusse maha ja järas mõnuga tammetõru edasi. Kas see aasta on siis nii hea tõruaasta või on inimesed kettagolfirajal pisikesele närilisele nii palju näkse pakkunud, et ei jõua teine ennast enam liigutadagi? Või äkki ootas orav hoopiski järelkasvu?