Kiri: oleme ettevaatlikult optimistlikud

Vaatame korraks ringi, ja mida me näeme: õpilased käivad koolis, kaubanduskeskused ja poed on avatud, letid kaubast lookas, teatrid ja kinod töötavad, kontserdid ja spordiüritused toimuvad, haiglatel on piisavalt võimekust koroonahaigeid ravida, pensionid tõusevad, riigieelarves on rohkem raha kui kunagi varem. Muidugi on asju, mis murelikuks teevad. Aga kas keegi mäletab aega, kui muresid üldse polnud? Muretsemine asjade pärast, mida muuta pole sinu võimuses, ei aita mitte kedagi. Ei ole vaja käia kogu aeg ringi nagu ülessoojendatud surm. Muretsemine ei aita, aitab tegutsemine. Alati on võimalik igas olukorras leida ka midagi rõõmustavat.