Metsavendade auks ja mälestuseks avati tahvel ning punker

Kaljo Tamme mälestuste kohaselt ehitati paarkümmend aastat tagasi Väike-Maarja lähistele Lebavere metsa metsavennapunker. Nüüd on see taastatud. Kaljo Tamme vend Martin Tamm varjas end sealses metsas aastatel 1944–1954 ning üks tema punkritest oli tõepoolest praegusest punkrist pisut eemal. Kus täpselt, on muutunud maastiku tõttu keeruline kindlaks teha.