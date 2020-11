Vallavolikogu esimehe kõikunud tool jäi püsti

Opositsiooni eestkõneleja Alari Kirt ütles, et eelkõige on mure selles, et volikogu ei juhita kaasavalt ning volikogu opositsioonilised liikmed ei saa kätte kogu neid huvitavat infot. “Keegi ei tohi tunda, et teda survestatakse,” lausus Kirt.