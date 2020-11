Rakvere abilinnapea astus välja erakonnast ja loobus ametist

Mehe sõnul on tegemist tema personaalse otsusega. "Kuna erakond volitas mind abilinnapea ametikohale, ei ole erakonda kuulumata võimalik abilinnapeana jätkata," kommenteeris Miltop.

Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et Rainer Miltopi otsus ametist lahkuda tuli ootamatult. "Aga see on tema soov, mille ta täna hommikul edastas, ja peame sellega arvestama," lausus linnapea. Vareku sõnul peab Isamaa fraktsioon otsustama, kelle kandidatuur abilinnapea kohale üles seatakse.

Rainer Miltopi viimane tööpäev on täna, linnavolikogu koguneb järgmisele korralisele istungile 18. novembril. "Püüame niikaua hakkama saada," ütles Varek. Ta märkis, et tema koostöö Miltopiga on sujunud väga hästi. "Ta on vedanud palju suuri teeehitusi ja oma tööga kenasti hakkama saanud."

Isamaa Rakvere osakonna juhatuse esimees Ain Suurkaev lausus, et nad austavad Rainer Miltopi otsust. "See ei olnud meile üllatus. Oleme koos Isamaa Rakvere osakonna juhatuses vastava arutelu läbinud," märkis ta. "Isamaale on alati olnud prioriteet valitsemise selgus, avatus ja kvaliteet ning nendest väärtustest ei taha me loobuda. Ega siin täpsemaks ei olegi mõtet minna."

Uus abilinnapea kandidaat leitakse Suurkaevu kinnitusel praeguste erakonnaliikmete hulgast enne järgmist Rakvere linnavolikogu istungit.