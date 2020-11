Rainer Miltop lausus, et ei seostaks lahkumist kuluaarides räägitud keerulise läbisaamisega mõne Isamaa fraktsiooni kuuluva linnavolikogu liikmega. “Võibolla keegi kuskil seostab, aga mina ei oska selle kohta midagi öelda,” rääkis ta. Samas nõustus Miltop, et sammu üheks ajendiks oli üha süvenenud võimuvõitlus. “Ka see [variant] on kindlasti olemas. Vähemalt meie piirkonnas ei ole [Isamaa] enam see erakond, kuhu ma kunagi astusin, ja ausalt öeldes lahingusse nendega minna oleks minu arvates ebausaldusväärne. See on ka minu otsuse põhjus ja ajend.”