Ehituspuusepad higistasid surisevate telekaamerate ees

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse poisid on hetk tagasi majale sätitanud sarikapärja. Kas tellija liigud? Ei ole, pidulikuks hetkeks oli see kaasa võetud. Mänguga pole siin midagi pistmist, võistlus on võistlus. Tööle pandi osaleja vanaema tehtuga igatahes kaunis punkt.