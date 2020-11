Postkastidesse jõuavad kriisiolukorra juhised

Kriisi puhul tuleb arvestada asjaoluga, et korraga on abivajajaid palju ja abi jõuab hädasolijateni tavapärasest hiljem. Seepärast ongi oluline, et leibkonnad oleksid tavapärasest erinevas olukorras võimelised mõnda aega iseseisvalt toime tulema. Käitumisjuhiste avaldamine just nüüd ei ole märk sellest, et päästeametil oleks infot mingist võimalikust lähiajal puhkevast kriisist. Küll aga on viimased aastad näidanud, et kriisid tabavad ka Eestit.