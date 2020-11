Liitlassõdurid läbustasid rongis

Ehkki Elroni esindaja tunnistas, et reisirongis leidis aset ebameeldiv vahejuhtum, ei peetud seda korrakaitsjate kutsumise vääriliseks. FOTO: Vladislav Musakko, Shutterstock

Laupäeva õhtul olid Tallinna–Rakvere rongi reisijad tunnistajaiks, kuidas paarkümmend inglise keelt kõnelenud noormeest rongis lärmasid, alkoholi tarvitasid ja keegi neist ka oksendas. Igal õhtul Tapale sõitev inimene ütles, et see polnud sugugi mitte esimene kord – sama pilti on ta varemgi näinud.