Viru Instituut õnnitles Ingrid Rüütlit videoga

“Paraku ei ole praeguses olukorras võimalik novembris kokku saada, seetõttu on konverents, mille eesmärk on tutvustada Ingrid Rüütli panust Virumaa kultuurilukku ning tänada tehtu eest, lükatud edasi järgmisesse aastasse,” ütles Viru Instituudi projektijuht Marge Lepik.

Lepiku sõnul on Ingrid Rüütel tihti rõhutanud oma esinemistel, et ta juured on Virumaal. “2018. aastal külastas ta instituudi koostööpartneri, Saksi raamatukogu juhataja Sirje Võsa kaasabil Saksis Tätämangu talukohta, kus ta oli lapsepõlves vanaema ja vanavanaema juures olnud,” meenutas ta.