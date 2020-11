Kohus saatis politseinike eest põgenenud libasohvri aastaks trellide taha

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Elle Karm sõnas, et ohuolukorrad liikluses on kerged tekkima, kui rooli istub juhtimisõiguseta inimene või kui kaasliiklejad otsustab ohtu seada alkoholi tarvitanud juht. "Kui aga liikluses osaleb juht, kellel puudub vastav väljaõpe ja kes on ka ebakaine, siis on rasked tagajärjed vaid aja küsimus," rääkis Karm. "Praegusel juhul on mees ise oma liikluskäitumisega andnud piisavalt põhjust määrata talle selline karistus, et vähemalt mõnda aega pole tal võimalik liikluses kedagi ohustada."