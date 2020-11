Ametnikud hoiavad Assamalla loomapidamisel silma peal

Pühapäeval saabunud info lohakast loomapidamisest oli ametnikele uus. Juunikuus laekunud vihje järel tehtud kontrollkäigul veenduti, et loomade elu ja tervis polnud mingilgi viisil ohustatud, ning loomapidajale anti vajalikke selgitusi loomade heaolu tagamiseks. Pühapäeval laekunud info peale mindi esmaspäeva hommikul ettevõtet kontrollima ja olukorda kontrollitakse iga päev ning seda jätkatakse, kuni on veendutud, et probleemid on lahendatud.