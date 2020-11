Viimaste aastate talved on olnud üpris soojad, mistõttu hoitakse niidukeid ka kauem töös. Täiesti viimane märk niiduk talveunne panna on esimene lumi. Robotmuruniidukite müügiga tegelev Saestuudio spetsialist Allan Heiberg ütles, et mõistlik on seda teha siis, kui saabuvad regulaarsed öökülmad.