Kõik saavad vabaduse ise otsustada

Kuigi pensionireformist on palju räägitud, kirjutan siinkohal teema veel lühidalt lahti. Riigikogu valimiste eel andsime Isamaa erakonnaga lubaduse, et muudame teise pensionisamba vabatahtlikuks. Pärast ligi kaks aastat kestnud maailmavaatelisi ja sisulisi vaidlusi on selge, et alates 2021. aastast saavad inimesed ise otsustada, kuidas enda sääste kasutada.