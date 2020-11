Vinni rajatakse kergliiklustee

Valla arendusnõuniku Gustav Saare sõnul hakkab kergliiklustee läbima seitset kinnistut. “Enamikult kinnistuomanikelt oleme nõusoleku juba saanud, ühe kinnistu puhul on selgitustööd veel teha. Enamasti puudutab see lõik korteriühistuid,” kommenteeris Saar.

Tema sõnul on kinnistutele vallapoolne sundvalduse seadmine tavapärane protsess. “Korteriühistud on hästi meelestatud, kuna kõnnitee on kõigi huvides. Paigaldame sinna ka mõned pingid ja prügikastid, mis asula üldist ilmet parandavad,” jätkas arendusnõunik.