Karjäärikonverentsil soovitakse koos noortega välja selgitada motivatsioonipakett, mis meelitaks noori õpetajaametit valima. Tutvustatakse programme, mille kaudu saavad kooli tööle tulla need, kes pole õpetajaks õppinud. Samuti räägitakse pedagoogiks õppimise võimalustest ülikoolis, sest kõigil on soov, et koolid oleksid jätkusuutlikud ning õpetajate põud lõppeks.