Praegune seis: Viru vanglast lekib Lääne-Virumaale koroonat

Terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikus rääkis, et statistiline pilt on maakonnas kirju. Tooni annavad Viru vangla kinnipeetavad, kuid Muusikus sõnas, et nende elukoht võib olla Lääne-Virumaa, kuid nemad viibivad füüsiliselt siiski maakonnast eemal.

"Osa haigestunud vanglatöötajaid elavad aga Lääne-Virumaal. On ka vabanenud isikuid, kelle elukoht on maakonnas, lisaks on nendega kontaktis olnud inimesi," selgitas Muusikus.

Läänevirulastest koroonahaigetest ükski praegu haiglaravi ei vaja, surmajuhtumeid pole samuti olnud. Noortest inimestest on haigestunud üks Rakvere gümnaasiumi 11. klassi õpilane. Alates kolmapäevast on kaks nädalat distantsõppel kogu lend – 82 noort.

"Lääne-Virumaa koolides rohkem distantsõppel noori pole. Samuti pole haigestumisi meie vanadekodudes," lausus Muusikus.

Lääne-Virumaal on jälgimisel 51 inimest.

"Praegu on kõige parem vältida suuremaid üritusi ja kontakte. Kui see pole võimalik, siis tuleb hoida distantsi või seltskondades võiks käepärast olla mask. See ei peaks olema häbiasi. See on odavaim elukindlustus," ütles Muusikus.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2198 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 131 ehk kuue protsendi tulemus osutus positiivseks. Lääne-Virumaale nakatunuid ei lisandunud.