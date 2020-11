Filmifestival ja kaubatänav pärjati tunnustusega

"Parim koostöötegu" on Rakvere gümnaasium projekt "Filmifestival". Rakvere gümnaasiumi filmifestival on iga-aastane noorte poolt korraldatav sündmus, mille ajalugu viib tagasi 2000ndate aastate algusesse. Koolisisene miniatuurne festival on aastate jooksul kasvanud vabariiklikult tuntud omanäoliseks elamuste nädalaks. Lisaks külastajatele elab igal aastal otseülekande vahendusel kaasa tuhatkond filmisõpra siin- ja sealpool merd.

Filmifestivali viisid sel aastal ellu Rakvere gümnaasiumi vilistlased Miina Roost, Margareth Villers, Katariina Parkja.

Margareth Villers ütles, et filmifestivali võlu seisneb selles, et see toob kokku palju koolinoori. Põhimeeskonnas on umbes 20 liiget, lisaks vabatahtlikud, mis teeb kokku umbes 50 inimest. "Nad kõik annavad panuse, et noored saaks oma filme näidata," lausus Villers.

"2P (Parimad praktikad)“ tiitli tõi koju Rakvere Rohuaia lasteaed projektiga “Kaubatänav”. Kõik sai alguse sellest, kui kaks Rohuaia lasteaia ettevõtliku meeskonna liiget käisid ettevõtluskülas tutvumas õppeprogrammiga "Minu raha". Seejärel saadi Lääne-Viru arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaatori abiga lasteaeda "Minu raha" mängukomplekt. Lasteaeda sisustati ettevõtliku meeskonna eestvedamisel ruum, millest sai Rohuaia kaubatänav. Kuna lasteaed peab tähtsaks rohelist mõtteviisi, siis kasutati kaubatänava sisustamisel vana mööblit.

Rakvere Rohuaia lasteaia direktor Ene Nool ütles, et neil on pööraselt ägedad inimesed - nii suured kui väikesed. "Üks mõte haakub teisega. Kes pakub idee, kes teeb selle teoks. Koostöö, koostöö, selle asja tegemisel kindlasti kõige olulisim. Meil on olnud äge edurohke sügis," nentis Nool.

Tänavusele konkursile esitati kokku 111 edulugu, millest valis eelnevalt kokku kutsutud komisjon välja tosin parimat.

Ettevõtliku Kooli arendusjuhi Heidi Uustalu ütles, et ellu viiakse märkimisväärseid algatusi, mis edendavad kõigi ettevõtlikkust.

"Edulood näitavad kui ettevõtlikud ja põnevate ideedega on meie noored kui ka kõik haridustöötajad," lausus Uustalu.